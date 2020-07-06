Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Позиция Дональда Трампа — это позиция государственного деятеля, верная для любой страны, которая не хочет власти толпы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 6 июля, комментируя акты сжигания протестующими в США флагов собственной страны.

Как сообщалось ранее, после выступления президента США, посвященного Дню независимости, флаг был сожжен участниками митинга перед Белым домом. Протестующие скандировали лозунги «против рабства, геноцида и войны», еще один лозунг гласил, что «Америка никогда не была великой».

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«Сжигать государственный флаг своей и тем более чужой страны — это проявление подлости и слабости.

Хочешь изменить своё государство, меняй его, но не унижай ни страну, в которой живёшь, ни тех своих соотечественников, кому этот флаг дорог. И тем более тех, кто проливал за него кровь в близкой или дальней истории.

Надругательство над национальным символом должно жестоко наказываться. Особенно если речь идёт об иностранцах или мигрантах в одном — двух поколениях. Они ехали именно в США, ехали, понятно, только за материальными благами, однако обязанности уважать государственный символ системы, к которой они, пусть система и плохая, решили тем не менее присосаться, с них это не снимает. Скорее, наоборот.

Для России и её народа современное американское государство враждебно, но я и при этом понимании не откажусь ни от одного выше сказанного слова. Флаг противника может быть повержен только вместе с противником. Те, кто сжигает американский флаг, действительно хотят, чтобы США были повергнуты? Понимают ли они, что с ними самим-то тогда будет?