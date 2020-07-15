Миннеаполис, США, , 22:16 — REGNUM Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания сотрудниками полиции в городе Миннеаполис (США, штат Миннесота), подает в суд на власти города. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокат семьи Флойда Бен Крамп сообщил журналистам, что обращение в суд призвано создать прецедент, «который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих».

Местная газета Star Tribune отмечает, что Крамп выиграл более 200 дел, связанных с полицейским насилием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смерть Джорджа Флойда спровоцировала волну расовых протестов в США, переросших в беспорядки, погромы и мародерства.