Сент-Луис, США, 16 июля 2020, 15:19 — REGNUM Около 50 оружейных магазинов предложили семейной паре из Сент-Луиса бесплатно получить винтовку AR-15, пишет журнал Forbes со ссылкой на адвоката.
Отмечается, что полицейские изъяли огнестрельное оружие у пары, после публикации резонансного видео. Семейная пара вышла на крыльцо своего дома с оружием в руках, чтобы защититься от демонстрантов, протестующих против расизма.
Адвокат заявил, что Марк и Патриция Макклокси вежливо отказались от предложения оружейников. Кроме того, некоторые магазины предложили семейной паре бесплатное обучение.