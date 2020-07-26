Окленд, США, , 10:44 — REGNUM В американском городе Окленд (США, штат Калифорния) протестующие подожгли здание местного суда, а также разбили окна полицейского участка и напали на офицеров полиции. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Уличные беспорядки в США Lorie Shaull

«Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района», — сообщили в полиции Окленда.

Протестующие бросали пиротехнику в стражей порядка и разбили окна здания полицейского участка. Также они разрисовали граффити стены здания. Некоторые протестующие пытаются снести баррикады, установленные полицией.

https://twitter.com/stillgray/status/1287260519594770432