Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов отправить еще больше федеральных правоохранителей в Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Детройт, Балтимор, Окленд и ряд других городов, чтобы уже наконец справиться с беспорядками. Об этом Трамп заявил сегодня, 20 июля.

В свойственной ему манере Трамп назвал протестующих анархистами и обвинил власти городов и штатов в том, что они ничего не делают для обуздания незаконных протестов.

«Я знаю, что полиции там (в Нью-Йорке) не разрешают ничего делать. Мы точно что-нибудь сделаем. Мы не можем это так оставлять. Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Балтимор, Окленд — это же бардак! Мы не позволим этому происходить в нашей стране. Все они — под руководством либеральных демократов. Больше федеральных правоохранителей, это я вам точно скажу. В Портленде они проделали фантастическую работу. Они хватают их, многих садят в тюрьму, их лидеров. Это анархисты! Это не протестующие! Люди говорят «протестующие», но эти люди — анархисты! Это люди, которые ненавидят нашу страну!» — сказал Трамп.

Также президент США заявил, что американские политики — губернаторы, мэры и сенаторы просто боятся протестующих.

«Губернаторы и мэры, и сенаторы — они боятся этих людей. Думаю даже просто физически боятся их», — добавил Трамп.