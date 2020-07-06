6 июля 2020 | Время чтения 4 мин

К США вернулось то зло, которое они выпустили на свободу несколько десятков лет назад, их прихвостней это возмездие тоже не минует — в Европе ситуация не лучше. Мистики здесь нет: это всего лишь проблема распространения идеологической заразы, вернувшейся к тем, кто ее выпустил на волю.

Игорь Юдкевич, Дарья Алексеева, , 13:05 — REGNUM Америка долгое время жила с убеждением, что она вышла из Холодной войны заслуженным победителем. Отсюда — то тяжелое похмелье, с которым США просыпаются теперь, видя не торжество себя в качестве сияющего града на холме, а ту моральную помойку, на которой они очнулись. Но почему помойка? Ведь все было так хорошо, и Трамп говорит, что героическая Америка победила фашистов и коммунистов, а значит, заслужила вечную признательность человечества… И если к победе над фашизмом США приложили руку, то с коммунизмом дело обстояло гораздо сложнее.

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В отличие от Второй мировой войны, в Холодной войне с СССР США действовали обиняками, руками разного рода наемников — или, что было основным трендом Холодной войны, развращая противника изнутри.

Пример такого поведения можно найти и в священном писании. В библейской истории есть эпизод с попытками противников богоизбранного народа одержать над ними победу. Когда стало ясно, что военной силой это сделать не получается, поскольку на стороне тогдашнего Израиля ратоборствовал Сам Господь, было решено сделать так, чтобы Яхве от своих избранников отвернулся. А для этого всего лишь надо было их погрузить в богомерзкие занятия — разврат и пьянство. Причем, чтобы быть достаточно убедительными, эти нехорошие персонажи отправили заняться этим самым развратом собственных дочерей и заслали их в стан Израилев. Если бы не нашлось в тот момент ответственно мыслящих и политически дальновидных иудеев, пресекших «непринужденное веселье», священная история могла бы развернуться совсем иначе. Но Древний Израиль этот экзамен стал на отлично.

В отличие от Советского Союза. Наблюдая капиталистические прелести и потихонечку обнаруживая в себе желание поучаствовать, советская верхушка и, что гораздо важнее, широкая масса народа повелась на приманку тонкого разврата. Но нельзя избрать для себя стезю развратителя и остаться при этом морально чистым.

Цитата из к/ф «Маленькая Вера». Реж. Василий Пичул. 1988. СССР

У исторических США, может, и был бы шанс занять место нравственного лидера человечества, если бы у них хоть когда-нибудь хватило совести и ума отказаться хотя бы от ими же придуманного статуса «Главного победителя фашизма», скромно признав, что СССР, Китай и Европа пострадали гораздо больше, а СССР вынес на себе основную тяжесть победы. Но, не способные преодолеть даже эту крупную и очевидную ложь, США двинулись по наклонной плоскости, готовые ради борьбы с «советизмом» запустить мутацию социалистического движения во всем мире. Выкармливая с руки определенного типа левых лидеров, США и их идеологические союзники в Европе добились того, что теперь «социалистом» считается борец за права униженных геев и эксплуатируемых животных, — можно добавить негров, экологов, озоновые дыры и черта в ступе, лишь бы не был помянут основной смысл социализма: избавление от дурацкого присвоения общечеловеческого дохода ничтожной кучкой капиталистов, которые все равно не знают, что с этим доходом делать, и поэтому в лучшем случае пускают его псу под хвост. А в худшем — начинают мировые войны за передел того, что им все равно не нужно и чем должно обладать все человечество.

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До уродства исказив светлое содержание социализма, американские идеологи теперь позволяют себе удивляться, почему их страна насквозь пропиталась скверной. Очень хорошую статью написал один из идейных американских патриотов по имени Гари Бауэр, бывший претендент на кандидатство в президенты от республиканцев. Видно, что у человека болит сердце за его родину, которая, как он описывает, погрязла в разрушенном образовании, рознях, обидах, чувстве неполноценности (!), атеизме, антинаучности, политизированной науки, ослабленном институте семьи и либеральных псведоценностях. Постсоветскому читателю все перечисленное может живо напомнить годы перестройки, разве что место «проклятого тирана и мучителя Сталина» заняла группа проклятых мучителей и тиранов отцов — основателей США.

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар на обсуждении депутатами плана экономических реформ. 1990-е

Смогут ли США отвернуться от гибельного края? Нам, как прошедшим все прелести перестройки, очень хотелось бы, чтобы США хлебнули сполна всех перестроечных достижений, которыми они досыта накормили население СССР. Те, кто не пережил этого «пира свободы», исчисляются миллионами, и эти миллионы жертв вопиют об отмщении. Над теми жертвами американцы не плакали, они замалчивали их или глумились. Ведь все страдания своего народа, которые Бауэр перечисляет, это то, что погубило Советский Союз. Ну так, как говорит англоамериканская поговорка, прежде чем купить себе новый бумеранг, подумай, как избавиться от старого. К США вернулось то зло, которое они выпустили на свободу несколько десятков лет назад, их прихвостней это возмездие тоже не минует — в Европе ситуация не лучше. Мистики здесь нет: это всего лишь проблема распространения идеологической заразы, вернувшейся к тем, кто ее выпустил на волю.

Если есть хотя бы минимальная надежда на торжество разума на территории США, пусть оно произойдет: возможно, легче будет всем. Хотя, наблюдая то, что сейчас там творится, в это не очень верится.