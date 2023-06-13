Частичная мобилизация в ВС РФ осенью 2022 года
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности мобилизованных
В Госдуму внесли законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО, следует из базы данных Системы обеспечения законодательной деятельности. «Мобилизованных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, освободят от наказания после награждения или...
13 июня 2023
Хакеры атаковали российские компании под видом сообщений о призыве
Хакеры использовали поддельные сообщения о призыве в армию и мобилизации для массовой фишинговой рассылки сотрудникам российских компаний. Об этом сообщили в компании Bi․Zone. С начала июня зафиксировано уже несколько волн массовой фишинговой рассылки. На корпоративные адреса сотрудников компаний...
10 июня 2023
В правительстве не поддержали освобождение неслуживших от мобилизации
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу освобождать от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Об этом сообщает 12 мая ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва комиссии. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) разработал и внёс на...
12 мая 2023
В Госдуме предложили ввести «налог на развлечения» в пользу мобилизованных
Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) работает над законопроектом, который вводит отчисления в размере 1% со счёта в кафе в пользу военнослужащих и семей мобилизованных граждан. Об этом парламентарий сообщил 12 мая в своём Telegram-канале. По его словам, речь идёт о своего рода «налоге на...
12 мая 2023
Мобилизованные из Хабаровского края горды, что встали на защиту Родины
Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации из Хабаровского края, обратились к своим семьям и родным, говоря с гордостью о своём ратном труде в зоне специальной операции. Их видеообращение опубликовало 30 марта Минобороны России. Военные отметили, что ещё вчера они были водителями, токарями...
30 марта 2023
В Кремле подтвердили, что не обсуждают подготовку второй волны мобилизации
В Кремле не подтвердили возможное проведение новой волны мобилизации. Соответствующее заявление на фоне появившихся сообщений воронежских властей о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе сделал 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. «У нас нет...
14 марта 2023
В Воронежской области объяснили, почему начали вручать повестки в военкомат
Жителям Воронежской области начали вручать повестки в военкомат, чтобы актуализировать данные воинского учёта. Об этом 14 марта сообщается в Telegram-канале правительства региона. Отмечается, что военкомат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям...
14 марта 2023
В США считают, что эффект от мобилизации в России наступит весной-летом
Результат влияния частичной мобилизации в России на ход специальной военной операции на Украине можно будет увидеть только весной-летом. Такой прогноз обнародовала Разведка США в несекретной версии ежегодного отчета. В связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на...
8 марта 2023
В Оренбургской области после жалоб мобилизованных инициировали проверку
По просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера военная прокуратура организовала проверку жалоб мобилизованных, которых, по некоторым данным, отправили на штурм в зоне боевых действий без подготовки, сообщает 4 марта пресс-служба областного правительства. По данным местных изданий, полк...
4 марта 2023
Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных экипажей БМП-2
Видеозапись боевой подготовки мобилизованных экипажей БМП-2 в тылу зоны специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 25 февраля Минобороны России. На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как мобилизованные экипажи БМП-2 отрабатывают на...
25 февраля 2023
Губернатор Югры побывала с рабочим визитом в Донбассе
В ходе своей рабочей поездки в Донбасс 17 и 18 февраля губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова передала призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации и добровольцам снаряжение, которое было закуплено властями Югры по заявкам военных подразделений. Об этом 20 февраля...
20 февраля 2023
Военный эксперт: Россия ещё не ввела основные силы в зону спецоперации
Россия пока не ввела основные силы в зону специальной военной операции. Об этом 18 февраля заявил военный эксперт Иван Коновалов в интервью изданию «Украина. ру». По словам Коновалова, резерв из мобилизованных отправляют на фронт постепенно, после прохождения ими подготовки. Он подчеркнул, что нет...
18 февраля 2023
В Москве начнёт работу центр психологической помощи для демобилизованных
Центр психологической помощи для демобилизованных военнослужащих и членов их семей намерены открыть 22 февраля в Москве. Об этом 16 февраля заявила директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко в ходе выступления на круглом столе Мосгордумы «Правовое регулирование...
16 февраля 2023
Калининградская область обратилась к Минобороны после жалоб мобилизованных
Власти Калининградской области обратились к Министерству обороны России в связи с жалобами, поступавшими от мобилизованных калининградцев, заявил РИА Новости глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Речь идет о видеообращении, ранее появившемся в Сети. На кадрах группа мужчин в...
12 февраля 2023
Суд ужесточил приговор мобилизованному за избиение офицера
Бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который избил офицера в парке «Патриот», вынесен новый приговор. 10 февраля решением 2-го Западного окружного военного суда ему ужесточили наказание. Читайте также: За избиение офицера в парке «Патриот» мобилизованному дали 5,5 года «Наказание ужесточено...
10 февраля 2023
Законопроект об отсрочках от мобилизации для многодетных отцов внесен в ГД
Законопроект об отсрочках от мобилизации отцов троих детей внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля. Предлагается предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в...
6 февраля 2023
Законопроект о соблюдении правил мобилизации разработали в Госдуме
Законопроект, налаживающий системную работу призывных комиссий по мобилизации и призванный обязать соблюдать правила по отсрочкам, в том числе для многодетных отцов с тремя детьми, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщил председатель...
6 февраля 2023
Гурулёв рассказал, будет ли вторая волна мобилизации в ближайшие полгода
В России не планируется проведение второй волны мобилизации в ближайшие полгода. Об этом 5 февраля заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») в интервью на телеканале «Забайкалье». По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс сегодня...
5 февраля 2023
«Ъ»: несколько мобилизованных сбежали из поезда и направились в Москву
В Воронежской области несколько мобилизованных мужчин сошли с поезда без разрешения. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Согласно опубликованным данным, 4 февраля в регионе из поезда без разрешения вышли 15 человек. Отмечается, что 11 человек вернулись, ещё четверо направились в сторону Москвы. В...
5 февраля 2023
Сенатор РФ заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации
Распространяющаяся в России информация о том, что власти страны якобы готовятся к новой мобилизации, не имеет под собой оснований. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев. Читайте также: Путин объяснил, почему не нужна дополнительная мобилизация «Вопрос...
4 февраля 2023