Москва, 14 марта, 2023, 21:06 — ИА Регнум. В Кремле не подтвердили возможное проведение новой волны мобилизации. Соответствующее заявление на фоне появившихся сообщений воронежских властей о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе сделал 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«У нас нет таких обсуждений», — заверил он.

Напомним, ранее Минобороны России также опровергло информацию о новой волне мобилизации

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Воронежской области объяснили, что гражданам стали вручать повестки для актуализации данных воинского учёта.

Власти напомнили работодателям об обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по повестке. После этого работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей.