Москва, 10 февраля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который избил офицера в парке «Патриот», вынесен новый приговор. 10 февраля решением 2-го Западного окружного военного суда ему ужесточили наказание.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

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«Наказание ужесточено до семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», ― цитирует ТАСС представителя судебной инстанции.

Напомним, ранее Лешков был приговорён к 5,5 года тюрьмы. Приговор оспорила как сторона защиты, так и сторона обвинения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Одинцовский гарнизонный военный суд признал Александра Лешкова виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации. Дело было возбуждено по статьям о насилии в отношении военачальника и его оскорблении. Суд приговорил обвиняемого к 5,5 года лишения свободы.