Москва, 12 мая, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) работает над законопроектом, который вводит отчисления в размере 1% со счёта в кафе в пользу военнослужащих и семей мобилизованных граждан. Об этом парламентарий сообщил 12 мая в своём Telegram-канале.

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По его словам, речь идёт о своего рода «налоге на развлечение в период военного времени». Предлагаемая наценка не превышает обычных чаевых и не обременит граждан, но в масштабах всей страны соберётся в огромную сумму.

«Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счёта в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии», — написал Матвеев.

Он добавил, что посетители кафе и ресторанов будут таким образом помогать российской армии. Тем же, кто не захочет этого делать, останется варить пельмени у себя на кухне.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о зачислении участников спецоперации в учебные заведения без вступительных экзаменов. Участникам СВО предлагается дать право льготного поступления в вузы и профессиональные училища по итогам собеседований.