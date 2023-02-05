Воронеж, 5 февраля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В Воронежской области несколько мобилизованных мужчин сошли с поезда без разрешения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизованные

Согласно опубликованным данным, 4 февраля в регионе из поезда без разрешения вышли 15 человек. Отмечается, что 11 человек вернулись, ещё четверо направились в сторону Москвы. В настоящее время их разыскивают.

По данным телеграм-каналов, вагоны покинули мужчины в возрасте 22–35 лет. Из-за сбежавших в Москве и области усилили наряды ДПС, в полицию направили ориентировки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балашихе 9-летний ребёнок погиб от удара ножом, который ему нанёс сосед, демонстрируя боевые приёмы с применением холодного оружия.