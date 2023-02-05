Москва, 5 февраля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. В России не планируется проведение второй волны мобилизации в ближайшие полгода. Об этом 5 февраля заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») в интервью на телеканале «Забайкалье».

Правительство Забайкальского края Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев (слева)

По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс сегодня снабжает ту группировку, которая выполняет боевую задачу.

«Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе — где-то на полгода точно — возможности какой-либо мобилизации», — сказал Гурулёв.

Он отметил, что после проведения мобилизации нужно снабжать военных техникой, оружием и одеждой. Для этого промышленность должна обеспечить их этим.