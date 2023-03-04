Оренбург, 4 марта, 2023, 16:33 — ИА Регнум. По просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера военная прокуратура организовала проверку жалоб мобилизованных, которых, по некоторым данным, отправили на штурм в зоне боевых действий без подготовки, сообщает 4 марта пресс-служба областного правительства.

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По данным местных изданий, полк мобилизованных из Оренбургской области был расформирован после отправки в ДНР, военные перешли в подчинение Народной милиции, их отправляли на штурм без карт, что осложняло ориентировку на местности.

Руководство области для разъяснения ситуации связалось с командованием части.

Отмечается, что обеспечением бойцов в зоне СВО правительство Оренбургской области занимается с начала спецоперации. Очередную партию военным доставили в конце февраля. За всё время бойцам передали более 150 тонн груза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что большинство проблем с обеспечением обмундирования мобилизованных россиян удалось решить. Сотрудники прокуратуры контролируют поставки мобилизованным бойцам зимнего форменного обмундирования, а также формирование складов и их сохранность.