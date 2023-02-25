Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных экипажей БМП-2
Минобороны России показало кадры подготовки мобилизованных экипажей БМП-2 в тылу зоны СВО
Москва, 25 февраля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Видеозапись боевой подготовки мобилизованных экипажей БМП-2 в тылу зоны специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 25 февраля Минобороны России.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как мобилизованные экипажи БМП-2 отрабатывают на полигонах маневрирование, а также ведут огонь из штатного оружия своих бронемашин.
«В тыловом районе специальной военной операции активно продолжается боевая подготовка экипажей мотострелковых подразделений на БМП-2 с боевым модулем «Бережок», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в ходе подготовки призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации и добровольцы ведут отработку сценариев реального боя, вспоминая, как вести стрельбу и передвижение в составе подразделений.
Кроме этого, отмечается, что для скорейшей адаптации российских военных к реальным боевым действиям все занятия на полигоне ведутся опытными инструкторами, делящимися своим опытом, который также бы получен ими в ходе спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что Запад за ненадобностью сдаст Украину в утиль.