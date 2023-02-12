Калининград, 12 февраля, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Власти Калининградской области обратились к Министерству обороны России в связи с жалобами, поступавшими от мобилизованных калининградцев, заявил РИА Новости глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Речь идет о видеообращении, ранее появившемся в Сети. На кадрах группа мужчин в военной форме заявила, что их призвали Вооруженные силы РФ в октябре 2022 года, а затем ввели в состав штурмовой пехоты в Донецкой Народной Республике. Авторы обращения рассказали о том, что не считают себя готовыми к штурму и сообщили о том, что их батальон уже понес потери.

Лысков отметил, что Минобороны РФ пообещало рассмотреть жалобы мобилизованных. В правительстве области также подчеркнули, что указанная ситуация находится на личном контроле регионального руководства и командования Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января группа мобилизованных из Ярославской области заявила, что их необоснованно хотят обвинить в дезертирстве. Военнослужащие попросили власти разобраться в ситуации. Губернатор региона Михаил Евраев поручил военной прокуратуре провести проверку.