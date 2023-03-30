Хабаровск, 30 марта, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Военнослужащие, призванные по частичной мобилизации из Хабаровского края, обратились к своим семьям и родным, говоря с гордостью о своём ратном труде в зоне специальной операции. Их видеообращение опубликовало 30 марта Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Военные отметили, что ещё вчера они были водителями, токарями, пекарями, учителями и сварщиками, но фашизм вновь стал представлять угрозу для многонационального народа России.

«Мы, как и наши предки в 1941-м, по зову Родины встали на её защиту с оружием в руках. И гордимся этим! Знаем, что и вы, наши любимые и дорогие, гордитесь нами и переживаете за нас», — сказали военные.

Мобилизованные заверили близких в успехах на поле боя, взаимной поддержке друг друга, решимости и злости подавить противника.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал восстановить в республике мемориал жертвам фашизма. Реконструкция памятника пройдёт под эгидой Российского военно-исторического общества, средства выделяются из резервного фонда президента России Владимира Путина.