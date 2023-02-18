Москва, 18 февраля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Россия пока не ввела основные силы в зону специальной военной операции. Об этом 18 февраля заявил военный эксперт Иван Коновалов в интервью изданию «Украина. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По словам Коновалова, резерв из мобилизованных отправляют на фронт постепенно, после прохождения ими подготовки. Он подчеркнул, что нет смысла бросать неподготовленных людей на передовую.

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«Поэтому мобилизованные присоединяются к обстрелянным частям с большим боевым опытом», — сказал Коновалов.

Напомним, частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Всего было призвано 300 тыс. человек.