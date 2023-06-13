Москва, 13 июня, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО, следует из базы данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мобилизованных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы», — говорится в тексте документа.

Законопроект зарегистрировали 13 июня в 12:18 мск и направили председателю Государственной Думы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

В мае комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу освобождать от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. В комиссии отметили, что граждане обязаны защищать Отечество в соответствии с Конституцией.