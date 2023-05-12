Москва, 12 мая, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу освобождать от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Об этом сообщает 12 мая ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) разработал и внёс на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий документ, предложив внести поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в России.

В комиссии правительства отметили, что граждане обязаны защищать Отечество в соответствии с Конституцией. В случае возникновения угроз военной безопасности страны нецелесообразно расширять перечень категорий граждан, которые вправе получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Также отмечено, что в пояснительной записке к законопроекту нет анализа правоприменительной практики, который позволил бы определить количество граждан, подпадающих под действие инициативы. Также нельзя оценить степень влияния нововведения на ситуацию в армии «в условиях общей или частичной мобилизации».

Законопроекту нужна существенная доработка, заключили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Матвеев заявил, что работает над инициативой по введению «налога на развлечения в период военного времени». Он предложил отчислять 1% со счёта в кафе и ресторанах в пользу военнослужащих и семей мобилизованных граждан.