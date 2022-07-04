Крушение Ил-76 под Рязанью 24.06.2022
В Оренбуржье семьи погибших в авиакатастрофе лётчиков получат 3 млн рублей
Семьи четырёх погибших при крушении ИЛ-76 лётчиков из Оренбургской области получат по 3 млн рублей, сообщают СМИ. Решение о компенсации принято региональным правительством. На выплату компенсаций в общей сложности выделят 12 млн рублей. Как уже сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа произошла под...
4 июля 2022
В Оренбуржье простились с лётчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани
В Оренбургской области 26 июня простились с лётчиками 18-й военно-транспортной авиационной дивизии, которые погибли во время авиакатастрофы в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор Денис Паслер отметил на траурном митинге, что каждый лётчик был настоящим...
26 июня 2022
В Рязани восстановили электроснабжение вблизи места крушения Ил-76
Восстановлено электроснабжение в домах, расположенных вблизи места крушения самолёта Ил-76, сообщил 24 июня врио губернатора области Павел Малков. Специалисты предприятия «Рязанские городские распределительные электросети» выполнили работы на три часа раньше, чем прогнозировалось. Электричество...
24 июня 2022
После крушения Ил-76 в Рязани отключено пять подстанций
В результате крушения военно-транспортного Ил-76 в Рязани повреждена одна опора ЛЭП, нарушены девять пролётов воздушных линий и отключены пять трансформаторных подстанций, сообщил 24 июня врио губернатора Павел Малков. Электрики ведут работы по восстановлению линий электропередач. «Поручил...
24 июня 2022
Пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани перевезут в Москву
В Рязанской областной клинической больнице проходят лечение трое пострадавших при крушении военно-транспортного Ил-76, сообщил 24 июня главный врач медучреждения Андрей Карпунин. Решается вопрос о переводе пациентов в военный госпиталь Москвы. «Состояние одного пациента оценивается как крайне...
24 июня 2022
В интернете появились кадры падения самолёта Ил-76 в Рязани
Видеозаписи, на которых запечатлено падение военно-транспортного самолета Ил-76 в районе Михайловского шоссе в Рязани, опубликовали 24 июня в социальных сетях очевидцы произошедшего. На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как самолёт с горящим, возможно, двигателем быстро снижается в жилом...
24 июня 2022
Врио рязанского губернатора поблагодарил пилотов разбившегося Ил-76
Благодарность пилотам военно-транспортного Ил-76, которые увели неисправный самолёт от жилых домов, выразил 24 июня в социальных сетях врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Военный самолёт потерпел крушение в районе Михайловского шоссе Рязани. Все службы области сработали оперативно...
24 июня 2022
В больницах Рязани находятся пять пострадавших при крушении самолёта
С места крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 госпитализированы пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в оперативной группе правительства региона. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани. Им оказывается необходимая...
24 июня 2022
Момент крушения Ил-76 под Рязанью попал на видео
Момент падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области попал на видео. Ролик опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, как самолет идет на снижение, предположительно, он летел с горящим двигателем. Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения...
24 июня 2022
Очевидцы рассказали о жёсткой посадке самолёта Ил-76 в Рязани
О жёсткой посадке в ходе учебного полёта военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани рассказали 24 июня очевидцы произошедшего в эфире телеканала «Россия-24». Как отметил один из очевидцев, самолёт перед жёсткой посадкой «просто падал». «Со слов охранника, (самолёт) на куски развалился», — сказал...
24 июня 2022
МЧС: потерпевший крушение под Рязанью самолёт Ил-76 не из Оренбурга
Военно-транспортный самолёт Ил-76, потерпевший крушение в Рязанской области, не из Оренбургской области. Об этом сегодня, 24 июня, заявили в региональном ГУ МЧС. В ведомстве пояснили, что информация оперативная, дополнительно будет уточняться. Ил-76 совершал учебно-тренировочный полёт без груза по...
24 июня 2022
В Минобороны РФ назвали причину жесткой посадки Ил-76 в Рязанской области
Причиной жесткой посадки военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области стала неисправность двигателя, сообщили 24 в Минобороны РФ. «В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт»...
24 июня 2022
Число погибших при крушении самолёта под Рязанью выросло до четырёх человек
Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области возросло до четырёх человек. Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, самолёт совершал учебно-тренировочный полёт без груза по маршруту...
24 июня 2022
Минобороны РФ назвало причину жёсткой посадки Ил-76 в Рязанской области
Жёсткую посадку совершил военно-транспортный самолёт Ил-76 в Рязанской области, погибли как минимум два человека. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны России. Уточняется, что самолёт совершал учебно-тренировочный полёт без груза. В ходе полёта экипажем была выявлена неисправность двигателя и...
24 июня 2022
В Рязанской области при падении самолёта Ил-76 погибли люди
Как минимум два человека погибли в результате крушения транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области. Об этом 24 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах. Самолёт упал в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. разрушений на земле в результате падения самолёта не...
24 июня 2022
Под Рязанью потерпел крушение транспортный самолёт Ил-76
Транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Рязанской области. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Информация о крушении воздушного судна поступила в 03:18 мск в ОДС ЦУКС регионального отделения МЧС России. Уточняется, что в результате падения самолёта на земле разрушений...
24 июня 2022