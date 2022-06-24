Рязань, 24 июня, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате крушения транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области. Об этом 24 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Fedor Leukhin Военно-транспортный самолет Ил-76

Самолёт упал в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. разрушений на земле в результате падения самолёта не произошло, жилые дома находятся в стороне от места падения. После падения воздушное судно загорелось.

По предварительной информации, из горящего самолёта извлекли тела двух погибших. Точное число пострадавших устанавливается. На борту самолёта могло находиться до десяти человек.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Уточняется, что пожарные службы оперативно ликвидировали открытый огонь, идёт проливка конструкций самолёта. Место ЧП оцеплено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области.