Рязань, 24 июня, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Рязанской области. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ilyushin.org Ил-76

Информация о крушении воздушного судна поступила в 03:18 мск в ОДС ЦУКС регионального отделения МЧС России. Уточняется, что в результате падения самолёта на земле разрушений нет.

После падения самолёт загорелся, возгорание было оперативно ликвидировано. На борту самолёта, по предварительным данным, находились десять человек. Информация о возможных пострадавших уточняется.