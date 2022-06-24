Рязань, 24 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолёт Ил-76, потерпевший крушение в Рязанской области, не из Оренбургской области. Об этом сегодня, 24 июня, заявили в региональном ГУ МЧС.

Papito Ил-76

В ведомстве пояснили, что информация оперативная, дополнительно будет уточняться.

Ил-76 совершал учебно-тренировочный полёт без груза по маршруту Белгород — Оренбург, с дозаправкой в Дягилево.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области возросло до четырёх человек.

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