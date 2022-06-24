Рязань, 24 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В результате крушения военно-транспортного Ил-76 в Рязани повреждена одна опора ЛЭП, нарушены девять пролётов воздушных линий и отключены пять трансформаторных подстанций, сообщил 24 июня врио губернатора Павел Малков.

Подстанция

Электрики ведут работы по восстановлению линий электропередач.

«Поручил администрации Рязани держать ситуацию на контроле и оперативно информировать жителей о возможных изменениях графика ремонтных работ», — уточнил руководитель области.

Без электроэнергии частично остаются порядка 350 частных домов на улицах Библиотечная, Речная, Интернатская и Ситниковская, в которых проживают около 800 жителей.