Рязань, 24 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Причиной жесткой посадки военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области стала неисправность двигателя, сообщили 24 в Минобороны РФ.

Mil.ru Военно-траснпортный самолет Ил-76

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что при соприкосновении с землей воздушное судно частично разрушилось. Пострадавшие при аварии были госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области возросло до четырёх человек.

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