Рязань, 24 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Видеозаписи, на которых запечатлено падение военно-транспортного самолета Ил-76 в районе Михайловского шоссе в Рязани, опубликовали 24 июня в социальных сетях очевидцы произошедшего.

Igor Dvurekov Ил-76

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как самолёт с горящим, возможно, двигателем быстро снижается в жилом районе города и затем падает, после чего с места падения в небо начинает подниматься густой чёрный дым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с места крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 были госпитализированы пять человек.