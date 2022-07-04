Оренбург, 4 июля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Семьи четырёх погибших при крушении ИЛ-76 лётчиков из Оренбургской области получат по 3 млн рублей, сообщают СМИ.

Mil.ru Транспортный самолёт Ил-76 ВКС России

Решение о компенсации принято региональным правительством. На выплату компенсаций в общей сложности выделят 12 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа произошла под Рязанью 24 июня. Военный самолёт направлялся в Белгород. Погибли пять человек, из них четверо офицеров 117 полка военно-транспортной авиации из Оренбурга и курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. В Оренбуржье с погибшими лётчиками простились 26 июня.