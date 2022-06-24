Рязань, 24 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. С места крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 госпитализированы пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в оперативной группе правительства региона.

Mil.ru В больнице

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт потерпел крушение около 03:18 24 июня, погибли четыре человека.