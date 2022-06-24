Рязань, 24 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Рязанской областной клинической больнице проходят лечение трое пострадавших при крушении военно-транспортного Ил-76, сообщил 24 июня главный врач медучреждения Андрей Карпунин.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

Решается вопрос о переводе пациентов в военный госпиталь Москвы.

«Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжёлое, он поступал с тяжёлой сочетанной травмой, проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция лёгких. Состояние двух других пациентов расценивается как тяжёлое, проведён необходимый комплект мероприятий», — уточнил главный врач ОКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в рязанские больницы доставили пятерых пострадавших при крушении самолёте. Ещё четыре человека погибли на месте.