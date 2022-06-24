Рязань, 24 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Восстановлено электроснабжение в домах, расположенных вблизи места крушения самолёта Ил-76, сообщил 24 июня врио губернатора области Павел Малков.

Подстанция

Специалисты предприятия «Рязанские городские распределительные электросети» выполнили работы на три часа раньше, чем прогнозировалось. Электричество начало поступать в 350 частных домовладений, где проживают около 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате крушения военно-транспортного самолёта была повреждена опора ЛЭП, нарушены девять пролётов воздушных линий и отключены пять трансформаторных подстанций,