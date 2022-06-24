Рязань, 24 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Благодарность пилотам военно-транспортного Ил-76, которые увели неисправный самолёт от жилых домов, выразил 24 июня в социальных сетях врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Igor Dvurekov Ил-76

Военный самолёт потерпел крушение в районе Михайловского шоссе Рязани. Все службы области сработали оперативно, удалось спасти выживших.

«Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолёт удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения», — подчеркнул руководитель региона.

По данным министерства обороны, причиной стала неисправность двигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, за жизни пяти пострадавших борются медики.