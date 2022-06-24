Рязань, 24 июня, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Жёсткую посадку совершил военно-транспортный самолёт Ил-76 в Рязанской области, погибли как минимум два человека. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны России.

Fedor Leukhin Военно-транспортный самолет Ил-76

Уточняется, что самолёт совершал учебно-тренировочный полёт без груза. В ходе полёта экипажем была выявлена неисправность двигателя и принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землёй произошло частичное разрушение самолёта.

Пострадавшие члены экипажа были госпитализированы.

По данным ГУ МЧС Рязанской области, в результате ЧП погибли как минимум два человека. На борту самолёта после посадки произошло возгорание, открытый огонь был оперативно ликвидирован, проводится проливка конструкций самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крушение самолёта Ил-76 произошло в районе Михайловского шоссе, в пойме реки плетёнка, недалеко от жилых домов. На земле в результате крушения самолёта разрушений нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.