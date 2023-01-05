Массовые беспорядки в Казахстане в январе 2022 года
В Алма-Ате восстановят сгоревшее в ходе беспорядков здание администрации
В Алма-Ате во втором квартале 2023 года намерены завершить восстановление здания администрации города, которое было сожжено в ходе беспорядков в начале прошлого года. Об этом 5 января заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр во время выступления перед депутатами нижней...
5 января 2023
Токаев почтил память жертв январских беспорядков в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших в результате беспорядков, которые произошли в стране в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера. По информации пресс-службы, глава государства побывал в мечети Хазрет Султан в Астане, там он почтил память...
5 января 2023
Власти Казахстана: установлены зачинщики январских беспорядков
Массовым беспорядкам, возникшим в Казахстане в январе 2022 года, предшествовала долгая подготовка. Следствие установило всех основных организаторов, заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов 5 января в ходе выступления в нижней палате парламента. По его словам, хронология событий...
5 января 2023
Токаев обвинил правительство Казахстана в неисполнении поручений президента
В Казахстане с начала года администрация президента Казахстана получила 1,5 миллиона обращений от граждан, так как они больше нигде не находят отклика. Об этом 12 декабря заявил на расширенном заседании правительства страны глава республики Касым-Жомарт Токаев. «Многие прямо говорят, что власти на...
12 декабря 2022
Путин поддержал идею оснащения сил ОДКБ современными вооружениями
Идею оснащения сил ОДКБ современными вооружениями поддержал 23 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите организации в Ереване. Глава РФ отметил, что опыт применения сил ОДКБ в Казахстане «проанализирован». Он также обратил внимание на то, что в работе организации есть проблемы. Тем не менее...
23 ноября 2022
Назарбаев призвал ждать конца следствия по делу экс-главы КНБ Казахстана
Завершения следствия по делу экс-главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, обвиняемого в государственной измене, призвал дождаться первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Он заявил об этом 20 ноября журналистам во время голосования на внеочередных...
20 ноября 2022
В Казахстане сообщили о пресечении новых массовых беспорядков
— говорится в сообщении. Отмечается, что при задержании подозреваемых было изъято огнестрельное оружие. На записях скрытого видеонаблюдения, представленных КНБ, участники встречи обсуждают создание «временного правительства», чтобы исключить возможное влияние на ситуацию депутатов и местного...
17 ноября 2022
Президент Казахстана призвал граждан избрать «наемного менеджера»
— сказал Токаев. ИА REGNUM напоминает, что во внеочередных выборах президента Казахстана, помимо действующего президента, участвуют еще пять кандидатов. По мнению большинства экспертов, явным фаворитом является действующий глава государства. Основной интригой текущих выборов является то, кто из...
16 ноября 2022
Токаев объявил о полном восстановлении Алма-Аты после январских беспорядков
Алма-Ату полностью восстановили после погромов, которые прошли в городе в ходе январских беспорядков. Об этом 15 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью бывшей столицы страны. «Мне как коренному алмаатинцу было очень больно видеть, как преступники...
16 ноября 2022
В Казахстане профсоюзы должны заменить улицы при трудовых спорах — Токаев
— сказал Токаев. Он подчеркнул, что вопросы защиты прав человека должны быть в центре внимания. По мнению президента, переговоры — это единственно верный способ. Токаева радует, что подобный подход стали применять в Мангистауской области. Напомним, январские беспорядки в Казахстане начались с...
8 ноября 2022
Президент Казахстана подписал закон об амнистии участников беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 ноября подписал указ об амнистии участников январских беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Амнистия предусматривает освобождение от наказания тех, кто в ходе беспорядков совершил преступления небольшой и средней тяжести. За тяжкие...
2 ноября 2022
Сенат Казахстана принял закон об амнистии участников январских беспорядков
— отметил спикер сената Маулен Ашимбаев. Согласно новому закону, амнистия касается тех, кто «попал под влияние» «провокаторов». За преступления небольшой и средней тяжести предусмотрено полное освобождение от ответственности, а тем, кто был осужден — снимут судимость. За тяжкие преступления...
27 октября 2022
Выборы президента Казахстана пройдут спокойно — замгенпрокурора
— сказал Чиндалиев. По его мнению, во время выборов не будет каких-либо эксцессов. Напомним, инициатором проведения досрочных выборов является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его предложению со следующего срока президент будет находиться на посту семь лет и больше не сможет избираться
27 октября 2022
Токаев заявил, что скоро будет суд над зачинщиками январских беспорядков
— отметил Токаев. Он добавил, что расследование в отношении тех, кто спровоцировал или допустил трагедию, будет продолжено. Напомним, в августе пресс-служба ведомства Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщила, что завершено расследование уголовного дела, по которому проходят...
19 октября 2022
В Казахстане остались желающие повторения январских беспорядков — Токаев
», — сказал президент. Он отметил, что к нему продолжают поступать жалобы на действия правоохранительных органов: в этом году из 41 тыс. обращений — каждое четвёртое. По мнению Токаева, это подтверждает, что правовую реформу нужно продолжать. Президент также напомнил, что амнистировал всех, кто во...
19 октября 2022
В Казахстане готовят списки участников беспорядков, подлежащих амнистии
— сказал Чиндалиев. Он не смог сказать, какое количество осужденных попадёт под амнистию. Замгенпрокурора отметил, что суд гуманно подходил к рассмотрению дел участников беспорядков и не лишал свободы за небольшие преступления. Из 983 осужденных реальные сроки получили более 100 человек. Напомним...
2 сентября 2022
Токаев поручил ужесточить наказание за убийства и бандитские разборки
— сказал Токаев. Он отметил, что январские беспорядки показали, насколько важно значительно усиливать меры общественной безопасности. Кроме того, президент заявил, что нужно усилить наказание за «семейно-бытовое насилие». Стоит отметить, что Токаев также заявил, что будет амнистия для участников...
1 сентября 2022
Токаев объявил амнистию участникам январских беспорядков, но не всем
— сказал президент. При этом Токаев подчеркнул, что это не коснётся организаторов беспорядков, а также виновных в госизмене и в попытке захватить власть. Напомним, в Казахстане 2 января начались протесты, которые потом переросли в беспорядки. Тогдашнего главу Комитета национальной безопасности...
1 сентября 2022
В Казахстане призвали проверить законность недвижимости у брата Назарбаева
— написал Саиров. Стоит отметить, что после январских беспорядков в Казахстане Назарбаева лишили почти всех привилегий и рычагов управления страной. Его родственников сняли с постов, а также начали расследования
25 августа 2022
В Казахстане завершили расследование дела о попытке захвата власти
— говорится в сообщении. Содержание обвиняемых под стражей продлено до октября. Напомним, в Казахстане 2 января начались протесты, которые потом переросли в беспорядки. Максимова сняли с поста главы КНБ 6 января и задержали. Позже с были проведены замены в руководстве комитета
25 августа 2022