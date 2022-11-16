Алма-Ата, Казахстан, 16 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Алма-Ату полностью восстановили после погромов, которые прошли в городе в ходе январских беспорядков. Об этом 15 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью бывшей столицы страны.

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«Мне как коренному алмаатинцу было очень больно видеть, как преступники разрушают город — золотую колыбель нашего народа», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в те дни в случае промедления со стороны властей участники погромов почувствовали бы свою безнаказанность и «растерзали» город.

Напомним, после завершения январских беспорядков пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что в стране ущерб от беспорядков получили более 350 объектов. В Алма-Ате протестующие устроили пожар в резиденции президента. Ущерб был такой, что здание решили не восстанавливать, а снести его и разбить там парк.