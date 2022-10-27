Астана, 27 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев считает, что назначенные на 20 ноября досрочные выборы президента республики, пройдут спокойно. Об этом он 27 октября сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«В целом, думаю, после январских событий основная масса населения настроена положительно для того, чтобы строить новый Казахстан», — сказал Чиндалиев.

По его мнению, во время выборов не будет каких-либо эксцессов.

Напомним, инициатором проведения досрочных выборов является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его предложению со следующего срока президент будет находиться на посту семь лет и больше не сможет избираться.