Астана, 5 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В Алма-Ате во втором квартале 2023 года намерены завершить восстановление здания администрации города, которое было сожжено в ходе беспорядков в начале прошлого года. Об этом 5 января заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр во время выступления перед депутатами нижней палаты парламента.

(сс) selyutinm Алма-Ата

Он напомнил, что во время беспорядков в январе 2022 года были повреждены 42 государственных здания в восьми регионах республики.

Политик добавил, что поврежденную резиденцию президента страны в Алма-Ате решили не восстанавливать, а снести.

По словам Скляра, на восстановительные работы 41 объекта направлено 31,1 млрд тенге (67 млн долларов).

«Восстановлено 37 объектов», — сообщил он, добавив, что в январе рабочие намерены закончить восстанавливать здание администрации Жетысуской области, а реконструкцию здания администрации города Алма-Аты планируют завершить во втором квартале 2023 года.

Скляр также напомнил, что во время беспорядков были повреждены 356 коммерческих объектов, которые уже восстановлены.

«1789 субъектов предпринимательства подали заявки на прямое возмещение ущерба. Он возмещен в полном объеме в размере 16,7 млрд тенге», — отметил политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в январе 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на военных и сотрудников полиции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших в результате беспорядков, которые произошли в стране в январе 2022 года.

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