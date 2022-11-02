Астана, 2 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 ноября подписал указ об амнистии участников январских беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Амнистия предусматривает освобождение от наказания тех, кто в ходе беспорядков совершил преступления небольшой и средней тяжести. За тяжкие преступления наказание будет сокращено на три четверти, а за особо тяжкие — вдвое.

При этом амнистия не распространяется на тех, кого признали виновным в терроризме, экстремизме, коррупции, госизмене, пытках, организации массовых беспорядков, а также на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и рецидивистов.

Напомним, инициатором амнистии выступил Токаев в послании народу, сделанном 1 сентября.