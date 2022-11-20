Астана, 20 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Завершения следствия по делу экс-главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, обвиняемого в государственной измене, призвал дождаться первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Он заявил об этом 20 ноября журналистам во время голосования на внеочередных президентских выборах в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

«Меня тоже это очень интересует. Я тоже жду окончания следствия и суда, что явилось причиной и кто за этим стоит. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос про рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги, поэтому посмотрим окончание суда, и все мы, я думаю, узнаем», — сказал он в ответ на вопрос о том, что стало причиной действий Масимова.

При этом Масимов был освобожден от должности главы КНБ Казахстана 5 января во время беспорядков в республике указом президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свой голос на внеочередных президентских выборах в Казахстане отдал первый президент республики Нурсултан Назарбаев.