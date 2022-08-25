Архангельская область, 6 декабря, 2006, 17:03 — ИА Регнум. 6 декабря в Северодвинске состоялся аукцион по продаже контрольного пакета акций ОАО "Октябрь".

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 97% акций продовольственного магазина "Октябрь" принадлежали муниципальному образованию "Северодвинск". Начальная цена лота составляла 50 миллионов рублей, в аукционе участвовали два претендента: северодвинская и архангельская фирмы. В результате торгов, цена лота поднялась только на один шаг - 2 млн. рублей. Архангельский предприниматель, генеральный директор ОАО "Полюс" Константин Герасимов приобрел северодвинский магазин практически за начальную цену.

По словам самого покупателя, то, что цена лота поднялась всего на один шаг, для него было полной неожиданностью. Он был готов торговаться и дальше. Однако предельную сумму, за которую бизнесмен был готов купить, он назвал коммерческой тайной. Кроме того, высокой была и изначальная стоимость лота. Необходимо учитывать, что только половина из площадей магазина являются торговыми, и фактически стоимость помещения составила 50 тысяч рублей за один квадратный метр. Средства, которые поступят в бюджет Северодвинска от продажи магазина "Октябрь" пойдут на погашение его дефицита.

Напомним, что часть средств от будущей продажи контрольного пакета акция ОАО "Октябрь", а именно 40 миллионов рублей была вложена в ремонт городских дорог, а на эту сумму был увеличен бюджет городской казны. Первый аукцион, главным лотом которого был магазин "Октябрь", был назначен на 20 сентября. Но неожиданно лот - магазин "Октябрь" - был снят с торгов, и, как пояснили в администрации города, вопрос по данному объекту требовал доработки. Такое решение сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом аргументировали тем, что продажа магазина "Октябрь" в Северодвинске требует привлечения представителей государственных контролирующих органов. Якобы такой порядок предусмотрен в соответствии с федеральным законом об акционерных обществах, так как речь идет не только о продаже муниципального предприятия, а о продаже пакета акций, 97% которых принадлежит муниципальному образованию "Северодвинск". Однако, как выяснилось, никаких согласований с федеральными органами не потребовалось.