Астана, 5 января, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших в результате беспорядков, которые произошли в стране в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

По информации пресс-службы, глава государства побывал в мечети Хазрет Султан в Астане, там он почтил память жертв событий, которые произошли в января прошлого года.

Как передавало ИА REGNUM, в январе прошлого года в Казахстане произошли массовые беспорядки с нападением на военных и полицейских. Глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке захвата власти. Режим ЧП в Казахстане длился до 19 января.

По словам генерального прокурора республики Берика Асылова, следствие установило всех основных организаторов беспорядков.

Согласно данным властей страны, в результате беспорядков получили несовместимые с жизнью травмы 238 человек, пострадали свыше 4,5 тысячи человек.

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