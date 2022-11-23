Ереван, 23 ноября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Идею оснащения сил ОДКБ современными вооружениями поддержал 23 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите организации в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Мир

Глава РФ отметил, что опыт применения сил ОДКБ в Казахстане «проанализирован».

Он также обратил внимание на то, что в работе организации есть проблемы. Тем не менее ОДКБ помогает в обеспечении защиты национальных интересов её стран-участниц.