Путин поддержал идею оснащения сил ОДКБ современными вооружениями
Ереван, 23 ноября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Идею оснащения сил ОДКБ современными вооружениями поддержал 23 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите организации в Ереване.
Иван Шилов ИА REGNUM
Путин и Мир
Глава РФ отметил, что опыт применения сил ОДКБ в Казахстане «проанализирован».
Он также обратил внимание на то, что в работе организации есть проблемы. Тем не менее ОДКБ помогает в обеспечении защиты национальных интересов её стран-участниц.