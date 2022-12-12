Астана, 12 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Казахстане с начала года администрация президента Казахстана получила 1,5 миллиона обращений от граждан, так как они больше нигде не находят отклика. Об этом 12 декабря заявил на расширенном заседании правительства страны глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента», — заявил президент.

Он обвинил аппарат правительства в бесполезной работе и в отсутствии контроля за исполнением поручений главы государства. Токаев поставил вопрос о пригодности правительства для дальнейшей работы.

«Хочу получить искренний ответ от премьер-министра Алихана Асхановича Смаилова. Можно ли вступить в новый год с этим составом правительства?» — спросил Токаев.

Президент призвал всех членов правительства задуматься над этим вопросом и понять, смогут ли они выполнять обещания, которые дал Токаев перед тем, как победил на президентских выборах, прошедших в ноябре.

Напомним, Токаев сформировал действующее правительство Казахстана в январе 2022 года после того, как по стране прокатилась волна беспорядков.