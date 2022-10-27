Астана, 27 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Депутаты сената Казахстана 27 октября приняли закон об амнистии участников январских беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«Закон предусматривает освобождение казахстанцев от уголовной ответственности и смягчение наказания для лиц, совершивших уголовные проступки, связанные с беспорядками во время «Трагического января», — отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Согласно новому закону, амнистия касается тех, кто «попал под влияние» «провокаторов». За преступления небольшой и средней тяжести предусмотрено полное освобождение от ответственности, а тем, кто был осужден — снимут судимость. За тяжкие преступления наказание сокращается на три четверти, за особо тяжкие — вдвое.

Под амнистию не попадают признанные виновными в терроризме, экстремизме, коррупции, госизмене, пытках, организации массовых беспорядков, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также рецидивисты.

Напомним, амнистировать участников январских беспорядков распорядился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу, сделанном 1 сентября.