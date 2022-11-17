Астана, 17 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали группу лиц, которых подозревают в планировании новых беспорядков в республике. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба КНБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

По версии следователей, начало беспорядков якобы было запланировано на 20 ноября, в день голосования на досрочных выборах президента страны. В ходе операции, которая длилась несколько месяцев, задержали ряд лиц, состоящих в запрещённых в Казахстане организациях, а также представителей криминалитета.

«С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими массовых беспорядков, нападений на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании подозреваемых было изъято огнестрельное оружие. На записях скрытого видеонаблюдения, представленных КНБ, участники встречи обсуждают создание «временного правительства», чтобы исключить возможное влияние на ситуацию депутатов и местного руководства.

Напомним, согласно официальным данным, в ходе январских беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 сотрудников силовых структур.