Астана, 5 января, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Массовым беспорядкам, возникшим в Казахстане в январе 2022 года, предшествовала долгая подготовка. Следствие установило всех основных организаторов, заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов 5 января в ходе выступления в нижней палате парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

По его словам, хронология событий восстановлена полностью, организаторами были в том числе высшие должностные лица и представители криминального мира. Организованные преступные группы набирали людей, обеспечивали их оружием, средствами связи, транспортом. Курировали эту подрывную деятельность отдельные силовики.

«Весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер», — сказал Асылов.

Он добавил, что организаторы фактически планировали госпереворот. Так, на рассмотрении в суде находится дело экс-руководителя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Его вместе с заместителем Ануаром Садыкуловым обвиняют в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Бывшего министра обороны Мурата Бектанова обвиняют в оставлении без защиты военных стратегических объектов и непринятии мер по наведению конституционного порядка.

Личности всех погибших во время беспорядков установлены, как и причины их смерти. Завершается расследование дел о пытках, сообщил генпрокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки с нападением на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке захвата власти. Режим ЧП в стране длился до 19 января.