Попытка захвата Конгресса США сторонниками Трампа
Бывшего советника Трампа вызвали в Конгресс США по делу о штурме Капитолия
Бывший советник по вопросам торговли 45-го американского президента Дональда Трампа Питер Наварро был вызван на слушания в Конгресс США для показаний по делу о штурме Капитолия. Об этом 9 февраля сообщил на своем сайте специальный комитет палаты представителей (нижняя палата законодательного...
10 февраля 2022
Трамп отменил пресс-конференцию по случаю годовщины со дня штурма Капитолия
Пресс-конференцию, которая должна была состояться 6 января, в день годовщины со дня штурма здания Конгресса США, отменил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 4 января сообщила пресс-служба политика. Трамп отменил конференцию, которая была назначена на 6 января и должна была состояться в...
5 января 2022
Трамп решил провести пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия
Пресс-конференцию 6 января 2022 года, в годовщину штурма Капитолия, намерен провести бывший президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении экс-главы государства, распространенного 21 декабря его пресс-службой. Мероприятие произойдет в поместье политика Мар-о-Лаго (штат Флорида). По...
22 декабря 2021
Сторонников и экс-советника Трампа вызвали в суд по делу о штурме Капитолия
Экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна и других сторонников бывшего американского лидера вызвал в суд комитет палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом 23 ноября сообщает издание Politico. Комитет потребовал от...
23 ноября 2021
Участник штурма Капитолия с рогатой шапкой получил почти 3,5 года тюрьмы
Почти 3,5 года тюремного заключения получил Джейкоб Энтони Чансли, участвовавший в штурме здания Конгресса США 6 января в меховой шапке с рогами на голове и с копьем руках. Об этом 17 ноября сообщило издание The Washington Post. Обвинение требовало для подсудимого максимальный срок наказания — 51...
18 ноября 2021
Суд в США постановил освободить из-под стражи экс-советника Трампа
Бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона постановил освободить из-под ареста суд в США. Об этом 16 ноября сообщает агентство Associated Press. Бэннон был обвинён в неуважении к конгрессу за отказ явиться на слушания по делу о штурме Капитолия в специальный комитет нижней...
16 ноября 2021
Бывшего помощника Трампа обвинили в неуважении к Конгрессу
Обвинения в неуважении к Конгрессу США в отношении политического консультанта Стивена Бэннона, который раньше был помощником экс-президента США Дональда Трампа, выдвинуло большое жюри присяжных. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба министерства юстиции США. Обвинение выдвинуто из-за отказа...
13 ноября 2021
Трампу удалось заблокировать раскрытие сведений по делу о штурме Капитолия
Прошение бывшего американского президента Дональда Трамп а, призвавшего ввести временный запрет на раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма Капитолия, удовлетворено Апелляционным судом округа Колумбия. Об этом судебная инстанция сообщила 11 ноября на своем сайте. Экс-глава...
12 ноября 2021
Суд США отклонил запрос о блокировке раскрытия сведений по делу о 6 января
Просьбу бывшего главы Белого дома Дональда Трамп а, касающуюся введения запрета на раскрытие архивных сведений по делу о штурме Конгресса США 6 января, отклонил Федеральный суд округа Колумбия. Об этом 10 ноября судебный орган сообщил на своем сайте. Решение отклонить ходатайство политика вынесла...
11 ноября 2021
Прокуратура США требует четыре года тюрьмы участнику штурма Конгресса США
Более чем четыре года лишения свободы для участника беспорядков возле здания Конгресса США, который штурмовал здание в меховой шапке с рогами, требует прокуратура США. Об этом 10 ноября сообщил телеканал CNN. Житель американского штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли запомнился всем, наблюдавшим за...
11 ноября 2021
В США назвали число арестованных по делу о штурме Капитолия
По меньшей мере 650 человек были арестованы в США с начала расследования дела о штурме Капитолия 6 января. Об этом 21 октября сообщил американский генпрокурор Меррик Гарланд 21 октября на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Глава ведомства не стал...
22 октября 2021
Кто организовал и финансировал демонстрацию за Трампа 6 января?
Специальный комитет палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года продолжает активную работу. Во вторник, 19 октября, спецкомитет единогласно, 9−0, проголосовал за рекомендацию обвинить экс-помощника Д. Трампа, крайне правого идеолога Стивена Бэннона в...
20 октября 2021
Трамп попросил временно запретить раскрытие данных о штурме Капитолия
Архивные документы, касающиеся администрации экс-президента США Дональда Трампа в связи с разбирательством из-за штурма Капитолия 6 января, пока не должны быть раскрыты. Об этом говорится в ходатайстве адвокатов Трампа, поступившем 19 октября в электронную базу федерального суда столичного округа...
20 октября 2021
Экс-помощника Трампа рекомендовали привлечь к ответственности в США
Рекомендацию привлечь к ответственности Стивена Бэннона, экс-помощника бывшего президента США Дональда Трампа за отказ выступить на слушаниях по расследованию штурма Конгресса США в январе 2021 года дал спецкомитет палаты представителей Конгресса США. Трансляция голосования по данному делу велась...
20 октября 2021
Трамп подал в суд на Конгресс США из-за расследования штурма Капитолия
Судебный иск к представителям Конгресса США, расследующим дело о штурме Капитолия в январе 2021 года, подал бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе экс-главы Белого дома. Ответчиками по заявлению являются непосредственно комиссия, которая занимается...
19 октября 2021
Байден поддержал преследование за отказ от показаний по делу 6 января
Привлечение к ответственности за отказ давать показания спецкомитету палаты представителей Конгресса по делу о штурме Капитолия 6 января поддержал президент США Джозеф Байден. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Белого дома. На вопрос журналистов о том, что следует делать с теми, кто...
16 октября 2021
Экс-президент США Трамп обвинил Белый дом в попытке заставить его замолчать
Обвинения в стремлении использовать штурм Капитолия 6 января в замалчивании своих провалов выдвинул администрации Белого дома экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 8 октября сказано в заявлении, распространённом пресс-службой политика. Трамп признал своё обращение в Национальное управление...
9 октября 2021
Псаки: Байден помешал Трампу засекретить важные документы
Бывший президент США Дональд Трамп пытался засекретить документы, содержащие сведения о его действиях в день штурма Капитолия 6 января, но ему помешал действующий американский лидер Джо Байден. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 8 октября на брифинге. Она пояснила, что экс-глава...
9 октября 2021
Экс-сотрудник Facebook намерен обвинить компанию в потворстве беспорядкам
Бывший сотрудник Facebook намерен выдвинуть компании обвинение в потворстве беспорядкам 6 января в Вашингтоне. Об этом 3 октября сообщает газета The New York Times. По данным издания, один из вице-президентов компании Ник Клегг разослал сотрудникам письмо, в котором предупреждает о намерении одного...
3 октября 2021
Трамп хочет оставить засекреченными документы о штурме Капитолия
Судебный иск намерен подать бывший американский президент Дональд Трамп, чтобы запретить рассекречивать документы Белого дома о штурме Капитолия. Об этом 29 сентября сообщило издание Guardian со ссылкой на свои источники. По сведениям журналистов, политик планирует препятствовать работе...
30 сентября 2021