Вашингтон, 20 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Архивные документы, касающиеся администрации экс-президента США Дональда Трампа в связи с разбирательством из-за штурма Капитолия 6 января, пока не должны быть раскрыты. Об этом говорится в ходатайстве адвокатов Трампа, поступившем 19 октября в электронную базу федерального суда столичного округа Колумбия.

(сс) Tyler Merbler Протестующие штурмуют Капитолий

Защитники бывшего американского лидера просят суд запретить раскрытие архивов до момента, когда будет завершено инициированное ими разбирательство. Архивные документы ранее запросил специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия.

«Если суд не вмешается, руководитель архива может передать комитету конфиденциальную, защищенную информацию», — предупредил Трамп через своих адвокатов.

В ходатайстве говорится также о возможном «непоправимом ущербе» из-за раскрытия данных.

Истцы также просят суд поскорее назначить слушания по делу. Они намерены выступить на них с новыми аргументами. Суд пока не решил что-либо по поводу этого прошения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Трамп потребовал через суд признать незаконными действия спецкомитета. Он полагает, что запрос архивных данных направлен против него самого и сотрудников его администрации.

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