Вашингтон, 11 ноября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Более чем четыре года лишения свободы для участника беспорядков возле здания Конгресса США, который штурмовал здание в меховой шапке с рогами, требует прокуратура США. Об этом 10 ноября сообщил телеканал CNN.

Здание Конгресса США

Житель американского штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли запомнился всем, наблюдавшим за штурмом здания Конгресса США, своим необычным нарядом. На его голове была меховая шапка с рогами, а в руке он держал копьё. Чансли был задержан 9 января, одним из первых. Ему было предъявлено обвинение в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии. С момента задержания Чансли находился под стражей.

Прокуратура США требует назначить участнику штурма Конгресса США более четырёх лет тюрьмы, мотивируя это тем, что такой вердикт исключит повторение ситуации со штурмом здания Конгресса США. Приговор суда будет оглашён 17 ноября.

По данным журнала Newsweek, в связи с беспорядками у здания Конгресса 6 января были задержаны как минимум 642 человека. Из них около 50 сознались в совершении правонарушений, связанных с насилием, а девять человек признались в тяжких преступлениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд округа Колумбия в США отклонил ходатайство с просьбой о блокировке раскрытия архивных документов по делу о штурме американского Конгресса 6 января поступившее от экс-президента США Дональда Трампа.