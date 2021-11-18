Вашингтон, 18 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Почти 3,5 года тюремного заключения получил Джейкоб Энтони Чансли, участвовавший в штурме здания Конгресса США 6 января в меховой шапке с рогами на голове и с копьем руках. Об этом 17 ноября сообщило издание The Washington Post.

TheUnseen011101 Джейкоб Чансли

Обвинение требовало для подсудимого максимальный срок наказания — 51 месяц тюрьмы, а адвокаты настаивали на том, что их подзащитный должен быть осужден только на 10 месяцев, которые он уже успел отсидеть в рамках ареста по делу о беспорядках у Капитолия.

Защита утверждала, что Чансли нуждается в психологической помощи, поскольку он страдает от вялотекущей шизофрении, тревожного расстройства и депрессии. В итоге суд назначил ему наказание в виде 41 месяца лишения свободы с учетом того, что подсудимый раскаялся в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября американский генпрокурор Меррик Гарланд заявил, что с начала расследования дела о штурме Капитолия в США были арестованы не менее 650 человек.

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