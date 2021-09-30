Вашингтон, 30 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Судебный иск намерен подать бывший американский президент Дональд Трамп, чтобы запретить рассекречивать документы Белого дома о штурме Капитолия. Об этом 29 сентября сообщило издание Guardian со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По сведениям журналистов, политик планирует препятствовать работе специального комитета Конгресса США, расследующего указанное дело. В Guardian отмечают, что своими действиями Трамп способен помешать усилиям, направленным на публикацию ключевых документов о штурме.

В издании также подчеркивают, что экс-глава государства может не выиграть суд, однако нельзя исключать того, что его план задержит расследование до 2022 года, когда в США должны пройти выборы в палату представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября спецкомитет палаты представителей обязал еще 11 человек выступить на слушаниях в Конгрессе по делу о штурме Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года.